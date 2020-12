Cronache pongistiche del 7 dicembre 2020

Doppio stage giovanile nel giorno dell’Immacolata.

Mai perdere la strada maestra, perché altrimenti sono guai. Il patrimonio giovanile regionale va tutelato nel miglior modo possibile e il tecnico regionale Francesca Saiu fa il possibile per rinfrescare continuamente le idee a tutti coloro che in questa prolungata fase pandemica hanno bisogno di richiami per non scordare le tecniche basilari di sopravvivenza con racchetta e pallina.

E non a caso l’intero staff si mette a disposizione per applicare nuove metodologie fisico – atletiche che abbiano lo scopo di tenere alto anche l’umore e l’entusiasmo.

La palestra comunale di Muravera, messa a disposizione dalla locale società del presidente Luciano Saiu è diventata ormai un punto di riferimento per le piccole leve sarde che periodicamente si ritrovano a testare il loro stato di forma.

L’otto dicembre è la data del prossimo appuntamento che segue quello del 22 novembre (fu diviso in due parti, di cui una dedicata al solo vivaio del TT Guspini).

Anche nel giorno dell’immacolata, per ovvi motivi protocollari, i partecipanti sono stati divisi in due turni. In quello mattutino parteciperanno: Francesca Seu, Alessandra Stori, Emanuele Cuboni (AD Muravera TT), Elia Licciardi, Eva Mattana (ASD Muraverese TT),Nicolò Carta, Luca Broccia, Manuel Broccia (TT. Guspini), Laura Pinna (TT. Sassari). Nel pomeriggio, oltre ai già citati si aggiungeranno Elena Kuznetsova, Francesco Desogus (TT. Guspini), Letizia Pusceddu (TT. Torrellas Capoterra), Marco Dessi (ASD Muraverese TT), Nicola Cilloco, Simone Demontis (TT. Sassari).

Importanti protagonisti che si sbracciano e si sgolano tra tavoli e bambini sono gli sparring Michele Buccoli e Nicola Pisanu, oltre all’importante figura incarnata dal preparatore atletico Marco Pintus.

Ed è proprio dal giovane universitario militante nella Muraverese che arrivano le sensazioni scaturite dai numerosi ritrovi autunnali organizzati nel centro del Sarrabus. “Mi piacerebbe enfatizzare un obiettivo su cui stiamo puntando – puntualizza Michele Buccoli – e che si aggiunge ai soliti perseguiti da Francesca Saiu in questi ultimi quattro anni. È notorio che i nostri ragazzi siano a corto di gare ufficiali per via dei problemi pandemici; ciò ha comportato una serie di difficoltà nel comparare il loro autentico estro con quello degli avversari. Noi siamo qui anche per risolvere questo gap significativo misurandoci sia con i ragazzi, sia con i loro allenatori”. Poi lo sparring fa una considerazione nei confronti di coloro che pur non rappresentando delle prime scelte, aiutano comunque il movimento ad andare avanti: “Lo sport è fatto sia di campioni, sia di giocatori “normali” ma ciò non impedisce a quest’ultimi di allenarsi lavorando quanto e come i primi, senza mai dimenticare che il duro sacrificio è importante perché si configura una crescita sia dal punto di vista atletico, sia su quello del divertimento e dei rapporti sociali. Una cosa non esclude l’altra – conclude Buccoli – e perseverando nell’impegno, i miglioramenti arrivano comunque”.

Gian Luca Mattana al secondo mandato come Vicepresidente FITET Sardegna.

Per la terza volta consecutiva Gianluca Mattana è stato eletto consigliere del Comitato Fitet Sardegna. E come nello scorso quadriennio continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente. La nomina ufficiale è avvenuta nella prima riunione del nuovo consiglio alla quale hanno partecipato anche il rieletto presidente Simone Carrucciu e i consiglieri Michele Lai, Francesco Maria Zentile e Maurizio Muzzu.

Primo e ancora unico presidente nella storia dell ASD Muraverese TT, Gianluca Mattana, 54 anni, maresciallo dell’Aeronautica presso il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze Salto di Quirra (Distaccamento Capo San Lorenzo), è ormai diventato una pietra miliare del movimento pongistico isolano e grazie alla sua opera di mediazione con tutte le forze societarie affiliate, ha contribuito a mantenere una costante armonia tra le componenti politiche e quelle prettamente agonistiche anche perché lui stesso si mette volentieri in discussione sui tavoli regionali. Negli ultimi otto anni ha rivestito il ruolo di responsabile dei tornei, garantendo con indiscutibile democraticità, equilibrio e trasparenza sia nelle assegnazioni sia nello svolgimento delle numerose manifestazioni distribuite nell’arco di un’annata agonistica.

“Non mi sono mai pentito di aver speso tempo e sacrifici – confessa Gianluca – perché a me piacciono le buone cause, e l’amore che provo da quando ero adolescente per questa disciplina, mi ricorda sempre che il segreto del suo successo, è la genuinità, la grande passione e l’animo buono di tutti i protagonisti. Spero che anche il prossimo quadriennio scivoli via tranquillamente come i precedenti, sebbene sappia benissimo che con un presidente “rivoluzionario” come Simone Carrucciu ci saranno nuovi ed impegnativi orizzonti da scoprire. La cosa non mi spaventa, anzi è uno stimolo ulteriore per stare al passo con i tempi e venire sempre più incontro alle esigenze dei nostri tesserati. D’altronde questa è una peculiarità nel mio modo d’agire che cerco di mettere in pratica anche nel mio vero lavoro. Ringrazio chi ha riposto fiducia su di me, i miei compagni di questa nuova avventura e soprattutto la mia famiglia che fortunatamente è composta da tre figli appassionati (Alberto, Alice, Eva) che capiscono perfettamente quali siano le mie esigenze quotidiane. L’unica costretta a sopportarci è mia moglie Laura che ormai ha sviluppato una mentalità sportiva straordinaria; penso sarà nominata pongista ad honorem”.

Porte chiuse ma diretta streaming per l’11° Trofeo Internazionale “Città di Norbello” con la sfida Italia-Resto del Mondo.

Le tradizioni si conservano, a patto di mutare gli scenari. Scommessa che il Tennistavolo Norbello, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennistavolo, ha voluto giocare pur di garantire continuità al Trofeo Internazionale “Città di Norbello” che l’8 dicembre 2020 giungerà alla sua undicesima edizione.

In una palestra comunale di via Azuni semi deserta, avrà luogo il Test Match tra due rappresentative dell’Italia e del Resto del Mondo che si sfideranno nel pomeriggio (h. 16:30). Evento unico nel suo genere perché le due sfidanti annovereranno femmine e maschi (due per parte). I nomi degli otto atleti internazionali non sono ancora noti ma appassionati e curiosi avranno modo di verificarne la loro bravura collegandosi al sito www.trofeocittadinorbello.it dove l’intero match sarà godibile in diretta streaming.

Durante la contesa saranno conosciuti anche i vincitori del 10° Concorso Fotografico internazionale “Obiettivo Tennistavolo” che ha fatto registrare il record assoluto di adesioni.

Un altro appuntamento significativo organizzato dal sodalizio guilcerino in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico – C.R. Sardegna sarà la 5ª edizione della “Giornata Paralimpica nel Guilcer”, anche questa in versione inedita e a porte chiuse, infatti sarà un laboratorio didattico-sportivo paralimpico. Alcune federazioni sportive interverranno venerdì 11 dicembre all’appuntamento pomeridiano con tecnici e atleti paralimpici che interagiranno con i giovani invitati (pochi e rigorosamente distanziati), spiegando le peculiarità delle discipline presenti.

La lista delle società iscritte ai vari campionati regionali.

Tutto tace perché il futuro resta incerto. Questo vale pure per i calendari dei campionati regionali che non possono essere ancora redatti perché mancano riferimenti certi da parte della Federazione Nazionale.

In attesa che vengano ufficializzate le composizioni dei vari gironi, con eventualmente l’ausilio dei ripescaggi, sono certe le iscrizioni pervenute al Comitato. Di seguito l’elenco delle squadre che le hanno formalizzate:

SERIE C2: Tennistavolo Decimomannu, TT La Saetta, TT. Guilcier Ghilarza, Tennistavolo Azzurra, Tennistavolo Norbello, Tennistavolo Sassari, Muravera TT.

SERIE D1: Muraverese Tennistavolo, TT Carbonia Blu, TT Carbonia Bianco, Tennistavolo Azzurra, Torrellas Gialla, Torrellas Blu, Alghero A, Alghero B, Quattro Mori, Tennis Tavolo Neoneli, Tennistavolo Monserrato, TT La Saetta, Tennistavolo Sassari, TT Santa Tecla Nulvi, TT Guspini, Tennistavolo Decimomannu.

Serie D2: Tennistavolo Sassari A, Tennistavolo Sassari B, Tennistavolo Sassari C, Sassari Special, Libertas Monterosello A, Tennis Tavolo Olbia, TT Santa Tecla Nulvi, Libertas Monterosello B, Tennis Tavolo Paulilatino 2014, T.T. Oristano Azzurri, T.T. Oristano Bianco Rosso, T.T. Guspini, Marcozzi Young, Torrellas Capoterra, Tennistavolo Decimomannu, Cagliari TT, Muravera TT, Sporting Lanusei, TT La Saetta, TT La Saetta Verde, Muraverese Tennistavolo Rossa, Muraverese Tennistavolo Gialla.

Serie C Veterani: Tennistavolo Norbello, Tennistavolo Decimomannu, Tennistavolo Monserrato, T.T. Guspini, TT Carbonia 2, TT Carbonia 1,TT La Saetta, .I.T.C. Enrico Fermi.

Serie C Femminile: Torrellas Capoterra, Tennistavolo Sassari, TT La Saetta.