Covid: tasso positivi-tamponi sotto il 10%. Sono 684 i decessi, superate le 57mila vittime

ROMA – Scende sotto il 10% (9,99%) il tasso dei positivi sui tamponi effettuati. Da ieri in Italia sono stati rilevati 20.709 nuovi casi da coronavirus a fronte di 207.143 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Covid: tasso positivi-tamponi sotto il 10%

Ancora alto il numero delle vittime: sono 684 i decessi per coronavirus registrati in Italia da ieri, in tutto superate le 57mila vittime da inizio pandemia (57.045).

Sono invece 3.616 le terapie intensive, 47 in meno in 24 ore. Ieri erano -81. Ammontano a 32.454 invece i ricoveri ordinari, 357 in meno rispetto a ieri.