ROMA – “Sarà un grande sacrificio, lo capisco, ma e’ un sacrificio che consentirà di risparmiare tante vite umane“. Così l’infettivologo, il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Societa’ italiana di Malattie Infettive e Tropicali) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, commenta all’agenzia Dire le ultime misure contro il Covid-19 che il governo ha applicato in vista delle feste natalizie.

“Bisogna dirlo in maniera chiara- prosegue- tutti i momenti di rilassatezza in cui abbiamo pensato di poter tornare a fare una vita normale sono stati senza dubbio pagati in termini di ripresa dell’epidemia, di persone malate e purtroppo anche di morti. Tutti avevamo immaginato che dopo l’estate ci sarebbe stata una ripresa del contagio, ma mai avremmo pensato fosse con questa intensita’. Ora tutti noi dobbiamo fare ancora un grande sforzo- conclude Andreoni- e capire che questo sacrificio servira’ a non far ammalare e probabilmente a non far morire tante persone”.

Carlotta Di Santo

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it