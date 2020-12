Covid, dati: 17.938 casi, all’11.7 la percentuale positivi-tamponi. 484 morti

Covid, sono 17.938 i nuovi casi positivi al Covid-19, con una diminuzione di 1.965 casi rispetto ai 19.903 positivi di ieri. Aumenta la percentuale tamponi positivi che arriva a 11,7, rispetto a 10,1% di ieri.

I tamponi effettuati sono stati 152.697, -43.742 rispetto a ieri quando erano stati fatti 196.439. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Diminuisce il numero dei deceduti che nella giornata di oggi e’ di 484, ieri erano stati 649. I morti totali dall’inizio della pandemia sono 64.520.

