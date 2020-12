Coronavirus: letture natalizie di Arrighi per anziani e disabili

Letture natalizie di Arrighi: nessun cenone affollato da decine di commensali, nessuna vacanza sulla neve nè, tantomeno, party o riunioni con parenti lontani.

Molti personaggi della cultura e dello spettacolo hanno deciso di utilizzare i social per rivolgere gli auguri ai propri follower, postando foto o video delle loro feste in famiglia.

Ma c’è stato anche chi, come Gianluca Arrighi, ha scelto di fare compagnia, seppur in modo virtuale, a chi il Natale avrebbe dovuto passarlo in solitudine.

Per mezzo di videoconferenze, infatti, lo scrittore romano ha trascorso i pomeriggi della vigilia e del giorno di Natale leggendo racconti e novelle noir agli ospiti di alcune rsa e case di cura, dove anziani e disabili hanno potuto ascoltare i brani direttamente dalla voce del proprio autore preferito.

Arrighi si è poi trattenuto con i degenti, sempre in videoconferenza, per rispondere alle loro domande, ma anche per chiacchierare in modo conviviale. Un giorno di festa differente, sicuramente da ricordare, vissuto all’insegna del giallo e della suspense.