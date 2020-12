Controlli dei Carabinieri all’insegna delle violazioni: multati esercizi pubblici e persone a Sassari, Olbia e Valledoria

Ieri il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari ha attuato una serie di controlli sul rispetto delle normative anticovid, considerato che era l’ultimo giorno di zona “gialla” prima del lockdown previsto da oggi.

Come previsto, non sono mancate le infrazioni:

– in centro a Sassari i militari della locale Compagnia hanno sanzionato 8 locali pubblici, alcuni per non aver rispettato il numero massimo di 4 persone per tavolo, altri per non aver fatto rispettare le distanze minime tra le persone, altri ancora per aver organizzato la somministrazione del cibo a buffet, modalità assolutamente vietata;

oltre ai locali, sono state multate 14 persone per non aver indossato la mascherina o per assembramenti;

Ad Olbia sono stati sanzionati 2 locali pubblici ed 8 persone: di queste 2 sono state denunciate in stato di libertà per porto di coltello;

advertisement

A Valledoria è stato sanzionato un automobilista sorpreso per strada alle 2 di notte senza motivazione;

I controlli proseguiranno per tutto il fine settimana, tesi a verificare il rispetto delle norme anti-contagio, anche e soprattutto il 25 e 26 dicembre.