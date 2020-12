“Cattivo come il Grinch”, Origamundi Teatro

NATALE IN STREAMING CON IL GRINCH:

Origamundi Teatro per queste festività porta sul palco

“Cattivo come il Grinch”

Teatro e Natale 2020: da lunedì 21 fino a venerdì 25 dicembre sarà disponibile online, in diretta streaming alle ore 17.30, lo spettacolo natalizio “Cattivo come il Grinch”,prodotto dalla compagnia Origamundi Teatro e appartenente alla rassegna “Teatri Cagliaritani”. Come tutti gli spettacoli di questa rassegna anche questa pièce sarà visibile gratuitamente sulla pagina Facebook della compagnia – www.facebook.com/origamundi.

Il Grinch, la creatura fantastica, alquanto bizzarra, acida e invidiosa, che vive isolata in cima ad una montagna nei pressi del villaggio di Chinonsò, affascina da sempre il Signor Furio. Per lui infatti il Natale è il peggior periodo dell’anno, fastidioso e insopportabilmente stucchevole.

Al solo udire le canzoni dedicate ad esso, diventa scontroso e irritabile, proprio come il suo mito, e cattico come il Grinch. Furio vorrebbe essere cattivo e famoso quanto lui. Come raggiungere questo malefico obiettivo? Lui è pronto a sottoporsi a qualsiasi prova ma riuscirà ad essere cattivo come il Grinch? L’amore vincerà su tutto come accade sempre nelle favole?

Se volete una risposta a queste domande non perdetevi questo originale spettacolo!

Lo spettacolo vede in scena Michela Laura Cogotti Valera, Andrea Busu e Ivano Cugia, che ha ideato lo spettacolo e ne cura anche la regia.

Teatri Cagliaritani. La rassegna proseguirà fino al 31 dicembre con “Immoi si contu una cosa “, progetto teatrale che ha l’obiettivo di diffondere e valorizzare l’uso della lingua sarda, attraverso un piano che si articola in due parti: “Gli eroi della Sardegna“, che sarà visibile dal 26 al 29 alle 17.00, e “Contusu de s’antighidadi“, in diretta streaming dal 26 al 31 alle 18.30.

Il progetto è supportato dall’ Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo della Regione Sardegna e dal Comune di Cagliari.