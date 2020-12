Carlo Contini. Servizio postale temporaneo

In occasione del 50° anniversario dalla scomparsa del pittore oristanese Carlo Contini Poste Italiane attiverà, sabato 19 dicembre, un servizio postale temporaneo.

Con uno speciale Annullo, dedicato all’Artista oristanese, saranno timbrate le corrispondenze affrancate presentate allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Oristano Centro in via Mariano IV d’Arborea, snc a Oristano dalle 10.00 alle 13.00, dove saranno disponibili anche i francobolli per l’affrancatura.

Dopo il 19 dicembre sarà possibile, per sessanta giorni, richiedere l’apposizione dell’annullo sulle corrispondenze recandosi personalmente allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Oristano Centro in via Mariano IV d’Arborea, snc a Oristano oppure inviare le stesse all’interno di una busta chiusa già indirizzata e affrancata per la restituzione.