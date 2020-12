Nel corso di questa notte, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati in tutta la Provincia dalla Polizia di Stato in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie per prevenire e contrastare i reati commessi ai danni di abitazioni private ed esercizi commerciali, l’attenzione di un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia è stata attirata dallo scattare di un allarme di un esercizio pubblico.

Accorsi immediatamente, gli agenti hanno scoperto due uomini che, dopo aver distrutto la vetrina di una nota profumeria del centro con un grosso masso, si sono intrufolati all’interno iniziando a rovistare tra gli scaffali. I poliziotti intervenuti hanno potuto constatare che i due si sono serviti del cordolo del marciapiede che avevano divelto.

Giusto il tempo di infilare in uno zaino nove profumi e alcune creme e i due uomini sono stati immediatamente bloccati. Riconosciuti e identificati per Concas Luca, 42enne, e Frau Simone, 36enne, entrambi di Carbonia, ben noti alle Forze di Polizia per i loro numerosi precedenti, sono stati tratti in arresto per furto aggravato e riaccompagnati presso le proprie abitazioni in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

Pochi giorni fa lo stesso punto vendita era stato vittima di un altro episodio, compiuto peraltro con le stesse modalità. Gli agenti del Commissariato stanno acquisendo tutti gli elementi per accertare l’eventuale collegamento con gli autori del fatto accaduto stanotte.