Carbonia. Martedì si riunisce il Consiglio Comunale

La seduta verterà sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni Presidente del Consiglio Comunale;

2. Approvazione del Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2019 ai sensi dell’art. 11 – Bis del D.Lgs. n. 118/2011;

3. Riconoscimento Debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tar Sardegna n. 243 del 2016;

4. Sentenza esecutiva RG 3200/2020 – Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 Lett.a del D.Lgs. n. 267/2000;

5. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, Lett. a. del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di sentenza Tar Sardegna n. 847/2019;

6. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, Lett. a. del D.lgs. n. 267/2000, a seguito di sentenza Tribunale di Cagliari n. 1294/2020 del 04/06/2020;

7. Ratifica deliberazione di G.C. n. 177 del 09/12/2020, “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) con conseguente adeguamento di cassa e Peg 2020/2022” adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 42 e 175 del T.U. 267/2000;

8. Approvazione dei disciplinari per il consolidamento del diritto di superficie o di proprietà vincolata già concessi ex art. 35 della L. 865/71 e per la trasformazione del regime giuridico in piena proprietà ai sensi dei commi 45-50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii. nei piani di zona e nei piani ad essi assimilati. Cancellazione dei vincoli sui massimali di prezzo e sui requisiti soggettivi ai sensi dei commi 49-Bis, 49-Ter e 49-Quater e del Decreto del MEF n. 151 del 28.09.2020;

9. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2019, ex art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175.