La Juventus sarebbe ad un passo all’acquisto del terzino americano di 19 anni Bryan Reynolds, giocatore che piace a mezza Serie A, attualmente dei Dallas FC. I bianconeri starebbero chiudendo l’affare per 8 milioni di euro.

Che c’entra però il Cagliari? I bianconeri non hanno a disposizione un posto extracomunitario fino alla fine della stagione, così il terzino verrebbe in prestito in Sardegna per gli ultimi sei mesi del campionato.

L’asse bianconero-rossoblù sta funzionando bene in questi ultimi anni (ricordiamo Pellegrini e non solo), infatti ci sarebbe un’altra trattativa che starebbe avanzando tra le due società.

Al momento “La Stampa” racconta questo scenario.