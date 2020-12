Calano i positivi a Somma Vesuviana

Calano i positivi. Di Sarno : “Forse stiamo uscendo dal tunnel. Ora la media giornaliera dei positivi è scesa a 7. Oggi “solo” 2 positivi. Scende di molto il numero dei positivi attivi passato da 800 agli attuali 131.

Calate di molto le richieste anche di intervento domiciliare. Ringrazio tutto il team della Misericordia: avete salvato la vita delle persone!”.

“La curva si attenua a Somma Vesuviana. Siamo passati da una media giornaliera di 60 casi nella fase acuta all’attuale media di 7. Infatti negli ultimi 8 giorni abbiamo registrato 56 positivi di cui 2 nei dati di oggi e altri 2 ieri. D

iminuisce di molto anche il numero dei positivi attivi che da 800 passa agli attuali 131. Attualmente abbiamo 9 persone ricoverate in ospedale e 55 in sorveglianza sanitaria. I provvedimenti adottati stanno dando frutto.

Restano però da noi le regole: sanificazione settimanale dei negozi con esposizione all’esterno della certificazione, igienizzazione delle postazioni cassa e carrelli spesa, sanificazione dei palazzi e condomini, chiusura dei parchi e di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Ricordo inoltre che non è possibile spostarsi da un comune all’altro se non per comprovati motivi testimoniati anche dall’autocertificazione”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Apprezzato il servizio di ambulanza brillantemente gestito dalla Misericordia.

“Ringrazio pubblicamente tutti i componenti del team della Misericordia – ha proseguito Di Sarno – e soprattutto nella persona del governatore di Pollena Trocchia, Pasquale Incarnato. Sono pienamente orgoglioso di voi perché avete salvato la vita alle persone. Il lavoro espletato dalla Misericordia è stato fondamentale e ricordo la giornata del 16 Novembre quando hanno effettuato ben 21 interventi in 12 ore.

Se siamo riusciti a migliorare la situazione, il merito è anche vostro. Ringrazio di cuore anche l’avvocato Francesco Cimmino, responsabile Relazioni Esterne della Misericordia di Pollena Trocchia. Oramai da circa una settimana le richieste di interventi giornalieri, per fortuna, erano calati e per questo motivo sospendiamo il servizio pronti a riprenderlo qualora l’emergenza sanitaria dovesse nuovamente crescere. Un team favoloso formato da medici, soccorritori, autisti, volontari, veramente una squadra che ha curato con affetto e con amore i cittadini del mio paese. Non finirò mai di ringraziarvi!”.