Il Cagliari non può pensare troppo alla sconfitta in casa contro l’Inter, perché mercoledì scenderà subito in campo contro il Parma al Tardini alle ore 20:45.

Mister Di Francesco ha l’occasione di ripartire in campionato, dopo il brusco arresto di ieri, con la sfida infrasettimanale contro la squadra di Liverani.

Dunque niente giornata di riposo, bensì subito allenamento ad Asseminello, differenziato in due gruppi. Coloro che sono scesi in campo ieri seduta defaticante. Il resto della squadra si è focalizzata sulla parte tecnica e partitelle giocate ad alta intensità.

Torna in gruppo dopo tempo Pajac, mentre lavoro personalizzato per Zito Luvumbo. Terapie per Alessandro Tripaldelli.

Domani mattina è in programma un nuovo allenamento.