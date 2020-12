Continua la preparazione dei rossoblù in vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica alle ore 12:30 alla Sardegna Arena. Mister Di Francesco, però, può sorridere: torna in gruppo Simeone, reduce dal Covid-19.

Quest’oggi ad Asseminello i giocatori, dopo una prima fase di attivazione, hanno lavorato per reparti con difensori impegnati sulla linea e centrocampisti-attaccanti che hanno svolto combinazioni per andare al tiro in porta. Si conclude con partitelle e partita a campo ridotto.

Infermeria: lavoro personalizzato per Luvumbo e Klavan.

Il prossimo allenamento è fissato per domani mattina.