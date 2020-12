Dopo la vittoria in Coppa Italia, il Cagliari affronta nuovamente l’Hellas Verona in trasferta nel lunch match di domenica.

Questa mattina ad Asseminello i giocatori sono stati divisi in due gruppi: quelli che sono scesi in campo nella sfida contro lo Spezia hanno svolto degli esercizi in palestra e metabolici. Il resto del gruppo, invece, ha eseguito degli esercizi a secco, per poi passare alle partitelle a tema e in chiusura una partitella a campo ridotto.

Notizie dall’infermeria: lavoro personalizzato per Lykogiannis, Luvumbo e Ceppitelli.

La squadra tornerà in campo domani mattina.