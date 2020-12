Il Cagliari si prepara alla sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona, seconda sfida contro i veronesi dopo il match di Coppa Italia.

Nell’allenamento odierno il focus è stato sulla tattica in vista della sfida di domenica alle ore 12:30. La gara si è conclusa con una serie di calci piazzati.

Dall’infermeria: torna in squadra Lykogiannis, mentre lavora parzialmente in gruppo Ceppitelli. Personalizzato per Luvumbo, mentre proseguono le terapie per Klavan.

Il prossimo allenamento è fissato per domani mattina prima della partenza per Verona.