Cagliari. L’assessore Sorgia alla presentazione di Natale 2020

In via Manno 41, fronte chiesa di Sant’Antonio, oggi la presentazione alla stampa della manifestazione alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

“Abbiamo voluto sopportare questa manifestazione – ha rimarcato l’esponente dell’Esecutivo Truzzu – in maniera particolare perché, in un momento di grandissima difficoltà per tutti, forse il periodo peggiore dal Dopoguerra, i commercianti, pur in affanno, hanno voluto pensare ai più deboli.

Alle famiglie cagliaritane bisognose, ma sopratutto ai bambini, cosicché con la raccolta di beneficenza possa dar loro un po’ di sollievo, per passare un Natale migliore di quello che sarebbe stato senza senza il contributo di iniziative come “Strada facendo aiuta il prossimo”.

Dalle 10 del mattino alle 8 di sera, chiunque potrà donare qualcosa o acquistare un regalo nei negozi aderenti, per contribuire alla raccolta di regali. A recapitarli ci penseranno le donne e gli uomini della Croce Rossa Italiana”.

Oltre al concorso “Natale in vetrina” che renderà più elegante e festoso lo shopping natalizio per le vie del centro storico, quartiere Marina compreso, e che premierà la vetrina natalizia più bella con un soggiorno di una settimana in una struttura alberghiera sarda, “novità di quest’anno riguarderà il piacere di potere fare il turista a casa propria”, ha spiegato Stefano Rolla, commerciante e presidente dell’associazione Strada Facendo.

“Basterà infatti chiamare l’Ape calessino per spostarsi in città in un modo semplice e divertente. Nessun assembramento, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e dunque in piena sicurezza. I contatti per prenotare il servizio e i dettagli di tutte le iniziative in programma con “Natale 2020” possono essere consultati attraverso il sito internet www.levasche.it”.

All’incontro con gli organi di stampa di questa mattina di mercoledì 9 dicembre 2020 anche Fernanda Loche, presidente della Croce Rossa Italiana comitato di Cagliari, e Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico.