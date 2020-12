Cagliari. Il Natale di Kids&Us in sicurezza

I bambini aspettano con ansia l’arrivo del Natale: si inizia decorando la casa e addobbando l’albero insieme a mamma e papà, comprando il calendario dell’avvento e preparando dolcetti pieni di cannella o una buona cioccolata calda.

Da Kids&Us Cagliari non lasciamo che la pandemia oscuri la speranza e la gioia di questa stagione, e vi proponiamo quindi una serie di attività per i bambini, in tutta sicurezza, per migliorare l’inglese mentre si vive la magia del Natale.

Si comincia subito il 19 dicembre con un Fun day edizione speciale di Natale. I bambini scopriranno come viene celebrato il Natale in tutto il mondo e potrebbero addirittura incontrare Babbo Natale e Rudolph. Guarderanno le stelle e prepareranno un Natale colmo di avventure per tutti!

Dalle 16.00 alle 19.00 – in gruppi di massimo 8 bambini e in tutta sicurezza – giocheranno, balleranno e canteranno. Parteciperanno a rappresentazioni teatrali e faranno attività manuali a tema. Che bello!

E se questo non vi basta, Kids&Us Cagliari mette a disposizione dei genitori le nostre mattinate di Fun Weeks dal 28 al 30 dicembre (compresi), full-immersion tematiche 100% in inglese e rivolte a bambini dai 3 ai 10 anni.

Con l’obiettivo di potenziare il contatto con l’inglese durante i periodidi vacanza, le Fun Weeks consentono ai bambini di imparare divertendosi, grazie al metodo di apprendimento naturale di Kids&Us.

Questa FunWeek ha come tema Alaska: i bambini partiranno insieme ad animali incredibili per un’avventura natalizia divertentissima. Scopriranno la magia di questa terra congelata celebrando quest’epoca dell’anno così speciale, e vivendo una avventura glaciale in inglese con Kids&Us!

Per prenotazioni:https://kidsanduscagliaricentro.simplybook.it/v2/#book/category/6/count/1/