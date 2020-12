Cagliari. Fiaccolata contro l’occupazione militare in Sardegna: domenica 20 dicembre

Il 20 dicembre 2020 alle ore 16:30 a Foras, movimento contro l’occupazione militare della Sardegna, convoca in piazza Quirra a Cagliari una fiaccolata in solidarietà con dottoresse, medici, infermier*, operatori socio sanitari che in quest’anno difficile hanno lottato e tuttora lottano contro la pandemia in una situazione di carenza cronica di mezzi e strutture.

La campagna “Più ospedali meno militari”, partita ad aprile di quest’anno, ha evidenziato le contraddizioni più evidenti di uno Stato che per decenni ha investito nell’economia militare, ha offerto spazi, territori e infrastrutture alla macchina bellica, a discapito del settore sanitario pubblico.

I disinvestimenti hanno inevitabilmente causato la chiusura di una serie di presidi sanitari locali, reparti e minato il diritto alla salute di sardi e sarde.

Questo presidio vuole dare spazio alle centinaia di persone provenienti da tutta la società civile sarda, operat* sanitari* compres*, che hanno contribuito a più riprese alla buona riuscita di questa campagna.

Dalla manifestazione di Capo Frasca contro le esercitazioni militari fino alla partecipazione alle attività di aiuto e sostegno alla comunità di Bitti colpita dall’alluvione, A Foras ritorna nelle strade sarde per chiudere un anno di mobilitazioni, in vista delle sfide del 2021.

A Gennaio ci saranno due udienze importanti nel quale militanti che si sono battut* generosamente, per la nostra terra e contro le basi militari, si troveranno a difendersi da accuse gravissime al quale tutto il popolo sardo dovrà rispondere con vicinanza e complicità.

Per questo motivo vi invitiamo a partecipare in massa con fiaccole, striscioni e interventi a questo presidio. Al termine dello stesso alcun* si recheranno di fronte all’ospedale Santissima Trinità per omaggiare con uno striscione lavoratori e lavoratrici del presidio sanitario e affermare per l’ennesima volta la nostre richieste:

• Chiediamo che fin da ora si stabilisca inderogabilmente una moratoria su tutte le esercitazioni militari.

• Chiediamo che la Regione e lo Stato ritirino i finanziamenti a progetti utili solo agli interessi delle forze armate e al profitto delle industrie del settore bellico. A titolo di esempio, chiediamo lo stop al finanziamento del progetto SIAT di Teulada, al co-finanziamento pubblico della piattaforma per i test dei motori missilistici nel Poligono di Quirra e al co-finanziamento del progetto Caserme Verdi, che riguarda – in Sardegna – le tre caserme dell’Esercito a Cagliari e quella di Teulada.

• Chiediamo che i soldi risparmiati grazie ai primi due punti siano reinvestiti nel potenziamento della sanità pubblica sarda