Il campionato corre e il Cagliari deve subito preparare la sfida contro l’Udinese, in programma domenica alle 15 alla Sardegna Arena (visibile su Dazn).

La compagine di Di Francesco, dunque, stamane è scesa subito in campo, logicamente facendo un programma differenziato a seconda se gli atleti hanno giocato o meno. Nel primo caso i giocatori hanno svolto una seduta di scarico; il resto del gruppo, invece, una sessione basata su lavoro metabolico e soluzioni per andare al tiro in porta con cross e combinazioni.

Infermeria: lavoro differenziato per Luvumbo, mentre continuano le terapie per Tripaldelli.

Il prossimo allenamento è fissato per domani pomeriggio.