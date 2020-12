“Buongiorno a chi”, il singolo di Samuele Percivaldi

“BUONGIORNO A CHI”: CON IL NUOVO SINGOLO TORNA IN RADIO LA POETICA AUTENTICA E COINVOLGENTE DI SAMUELE PERCIVALDI.



Samuele Percivaldi torna in radio con Buongiorno a chi, nuovo singolo estratto dall’album The Begins.

Ancora un brano nei migliori toni del pop autoriale a cui ci ha già abituati il giovane artista lombardo, a rappresentare un disco d’esordio maturo e accuratamente costruito dove Samuele non si è risparmiato, dando voce ad una spiccata creatività e ad uno stile autentico e riconoscibile fin dal suo debutto.

Buongiorno a chi è un brano intenso e fresco al tempo stesso, senza inutili fronzoli ma con una poetica che arriva dritta al cuore.

Dal 1° Dicembre 2020 potete ascoltarlo sulle migliori radio indipendenti italiane.