Il Bonus consiste in un rimborso tariffario che può essere richiesto dai nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in utenza indiretta per uso domestico residente che siano residenti nel Comune di Oristano, abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato gestito da Abbanoa S.p.A., versino in condizioni socio-economiche disagiate e abbiano un indicatore ISEE Ordinario non superiore alla soglia di € 20.000,00.

Le istanze dovranno essere correlate dai seguenti documenti:

a) fotocopia della certificazione dell’ISEE Ordinario in corso di validità; b) fotocopia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità; c) fotocopia di una fattura Abbanoa a cui si riferisce l’utenza.

L’importo del Bonus Idrico Integrativo spettante a ciascun beneficiario, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al comune, pari a € 40.854,71, ammonta a:

€ 25 per ogni componente del nucleo familiare con indicatore ISEE Ordinario al di sotto della soglia di € 9.000,00;

€ 20 per ogni componente del nucleo familiare con indicatore ISEE Ordinario non superiore alla soglia di € 20.000,00.

Le istanze dovranno essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano – Piazza Eleonora D’Arborea, 44; con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC istituzionale@pec.comune.oristano.it; tramite raccomandata A/R da trasmettere al Comune di Oristano, Piazza E. d’Arborea n. 44 – 09170 – Oristano (qualora si utilizzasse questa modalità di presentazione, la raccomandata A/R dovrà pervenire entro il termine ultimo del 30/12/2020, pertanto non farà fede la data di spedizione della medesima); mediante procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.

L’avviso e il modulo di domanda per il Bonus Idrico Integrativo sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Servizio Informacittà.

I cittadini interessati potranno ricevere le informazioni e il supporto necessario alla compilazione dell’istanza presso l’URP, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, tel. 0783/791337 e 0783/791331, email: urp@comune.oristano.it oppure all’Informacittà, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, tel. 0783/791628 e tel. 0783/791627, email: informacitta@comune.oristano.it