Bonus occhiali e lenti a contatto: la novità nella Legge di Bilancio 2021

I destinatari dei fondi sono i nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro annui, che avranno riceveranno un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive.

Modalità e criteri per l’erogazione del contributo saranno definite con un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

In risposta all’emergenza coronavirus, la Legge di Bilancio 2021 mette a disposizione un contributo per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive.

I destinatari del bonus occhiali e lenti sono i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui.

I componenti di tali nuclei familiari hanno diritto ad un voucher di 50 euro.

Le misure a sostegno della vista sono state previste da un emendamento al testo originario della Legge di Bilancio 2021.

La conferma delle disposizioni in questione è arrivata con il testo approvato dalla Camera dei Deputati il 27 dicembre 2020.

Manca dunque il via libera del Senato, che deve arrivare entro il 31 gennaio 2020, per rendere legge il testo già approvato dalla Camera.

Per finanziare la misura, dal comma 437 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, è prevista l’istituzione del “Fondo per la tutela della vista”.

Viene previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il successivo comma 438 stabilisce quali soni i destinatari del contributo:

“438. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.”