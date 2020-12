“Boghes e sonos – 60 anni di musica sarda 1960-2020”, l’opera è realizzata da Giacomo Serreli, edita dalla Fondazione Maria Carta, che, in 1750 schede analitiche, ripercorre l’evoluzione della scena musicale isolana degli ultimi sessant’anni.

Si sviluppa su tre corposi volumi e le successive uscite sono programmate per il

27 dicembre e il 3 gennaio 2021.

L’iniziativa editoriale sarà presentata con un evento ospitato al teatro Verdi di

Sassari venerdì 18 dicembre.

Interverranno alcuni artisti che sono stati protagonisti dagli anni Sessanta ai

giorni nostri della musica sarda (Bertas, Collage, Cordas et Cannas, Elena Ledda,

Tazenda, Tore Fazzi con Maria Giovanna Cherchi, Cuncordu e Tenore de Orosei,

Fantafolk, Beppe Dettori con Raoul Moretti, Quilo Sa Razza, Francesco Piu) e di

altri saranno proposti filmati e contributi video.

La serata sarà condotta da Ottavio Nieddu e verrà trasmessa a partire dalle 21

dalle emittenti Isola TV di Sassari, che curerà le riprese, visibile nel Nord

Sardegna al canale 214 del digitale terrestre, e Tele Sardegna di Nuoro, visibile

a livello regionale sul canale 14 e proposta sui siti web e profili facebook de La

Nuova Sardegna, Comune di Bitti e Fondazione Maria Carta.

Nel pieno rispetto delle norme anti covid stabilite dal Governo, non sarà

consentito al pubblico l’accesso a teatro.

In questa occasione sarà rilanciata anche la campagna di raccolta fondi a favore

della comunità di Bitti così duramente colpita dall’alluvione che a fine novembre

e-mail: fondazionemariacarta@mail.com ha investito il paese che, anche in ambito musicale, ha espresso importanti artisti e gruppi la cui storia è documentata all’interno di “Boghes e sonos”.

Le donazioni potranno essere effettuate utilizzando il seguente IBAN:

IT 84N 01015 85250 000 0000 11498

Intestatario: Comune di Bitti

Causale: Alluvione 2020