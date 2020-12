Bog dell’anno 2020: CinziainBici al primo posto nella categoria ciclismo

CinziainBici, il blog dell’avvocato e ciclista di Sassuolo (MO), con quota 955 punti si aggiudica il primo posto della categoria Ciclismo di Blog dell’Anno 2020, definito il riconoscimento più importante in materia di qualità e contenuti per i blog sportivi italiani, istituito da Superscommesse.it, primo comparatore in Italia di quote per le scommesse sportive.

La blogger emiliana è stata premiata dal popolo del web appasionato di sport e di informazione sportiva, permettendo così a CinziainBici di classificarsi prima nella categoria Ciclismo.

Chi è Cinzia?

Cinzia Vecchi è un avvocato di Modena con una grande passione per la bicicletta. Ha iniziato a praticare ciclismo a 35 anni e dal 2005 al 2009 ha conquistato il “Prestigio”“, circuito di granfondo promosso dalla rivista “Cicloturismo”.

La mission del suo blog è quella di:

“raccontare le storie ed esperienze legate al favoloso mondo della bici”.

La consegna del trofeo alla blogger emiliana è prevista nei prossimi giorni (compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica). Nelle precedenti edizioni, importanti giornalisti ed esperti del settore come Xavier Jacobelli (Direttore Tuttosport) e Ugo Russo (storica voce Rai di Tutto il Calcio Minuto per Minuto) hanno partecipato ai workshop di premiazione per la conclusione dell’evento.

Maggiori dettagli al link https://www.superscommesse.it/blog_anno/.