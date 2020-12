Basket Sardegna, il blog della pallacanestro in Sardegna di Nicola Congiu, con quota 753 punti si aggiudica il primo posto della categoria Basket di Blog dell’Anno 2020, definito il riconoscimento più importante in materia di qualità e contenuti per i blog sportivi italiani, istituito da Superscommesse.it, primo comparatore in Italia di quote per le scommesse sportive.

Il “blog degli appassionati della palla a spicchi” nasce dalla passione verso questo sport e dalla chiusura di un sito locale che per molto tempo era stato l’unica fonte d’informazioni.

Nel 2012 appare sul web per la prima volta con un comunicato:

“Oggi, 23 febbraio 2012 nasce Basket Sardegna, blog creato per sopperire alla chiusura di Isola Basket” con l’invito a tutti gli appassionati e aziende a inviare notizie, interviste, tabellini ecc per “mantenere vivo l’interesse per questo meraviglioso sport”.

La consegna del trofeo al blogger sardo è prevista nei prossimi giorni (compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica). Nelle precedenti edizioni, importanti giornalisti ed esperti del settore come Xavier Jacobelli (Direttore Tuttosport) e Ugo Russo (storica voce Rai di Tutto il Calcio Minuto per Minuto) hanno partecipato ai workshop di premiazione per la conclusione dell’evento.