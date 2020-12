Bitti. Le parole del Sindaco Ciccolini

“Portate via le macerie, siamo pronti a fare la nostra parte per ripartire, ricostruire e mettere in sicurezza il nostro centro abitato mettendoci a disposizione, per ciò che ci compete, con il Governo e la Regione. Tutti siamo chiamati a intervenire rapidamente per assicurare ai cittadini di Bitti la giusta serenità che la furia dell’alluvione ha portato via da oltre due settimane”.

Lo ha detto il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, alla vigilia della visita attesa per domani mattina nel paese barbaricino del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, dei sottosegretari della Difesa e dello Sviluppo economico, Giulio Calvisi e Alessandra Todde, del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, del capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, del Prefetto di Nuoro, Luca Rotondi, dell’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, e del Commissario delegato all’emergenza alluvione, Antonio Belloi.