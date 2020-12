BITTI, DEIDDA (FDI): UN PLAUSO AI CARABINIERI EROI TORRACCA E CABITZA

“Nella tragedia di Bitti, dove tanti sono gli Eroi, sicuramente i due Carabinieri, Andrea Torracca ed Enrico Cabtiza, che si sono resi protagonisti di uno speciale salvataggio, meritano una menzione speciale.

Rivolgiamo dunque un plauso ai nostri uomini in divisa che hanno dimostrato, ancora una volta, quanto l’operato dell’Arma sia di fondamentale importanza, soprattutto in momenti come questo, e un ringraziamento speciale anche alla Difesa, all’Esercito e alla nostra Brigata Sassari da giorni impegnata in un incessante lavoro per la rimozione di detriti e il ripristino della viabilità”, è quanto dichiara il Deputato e Capogruppo in Commissione Difesa di FdI, Salvatore Deidda.