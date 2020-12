Associazione Italian Digital Revolution: Convocazione assemblea ordinaria, lunedì 21 dicembre 2020

I soci dell’associazione Italian Digital Revolution sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso la nostra sede di Viale Liegi, 14 – Roma il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 8 e in seconda convocazione sulla piattaforma Microsoft Teams all’indirizzo web https://bit.ly/3n3xAVi, oppure usa il QR Code qui sotto, a partire dalle ore 18 del 21 dicembre 2020 per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Programma adesioni soci ordinari e sostenitori 2021; Aggiornamenti su piano di comunicazione AIDR; Scambio di auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo; Varie ed eventuali.

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta.

P.S.: ricordo, a chi non lo avesse ancora fatto, che è ancora possibile rinnovare l’iscrizione e a verificare l’esistenza di eventuali arretrati che andranno necessariamente saldati insieme alla quota del 2020.Il

Presidente

Mauro Rosario Nicastri