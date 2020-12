Associazione Extra e Comune di Cagliari per trovare soluzioni nel mondo del turismo e prepararsi ad ospitare i futuri viaggiatori in tutta sicurezza dopo l’emergenza causata dal Covid19.

Martedì 29 dicembre (ore 16), negli spazi della struttura“A View on Cagliari”, in via Sant’Alenixedda 15 a Cagliari, verranno discusse le prospettive di mercato per il 2021 e verrà presentato il sistema Safe & Clean Extra, un decalogo di azioni fondamentali per superare la crisi che ha colpito anche la nostra Isola. Si tratta di una sessione di informazione e formazione online per discutere dell’esperienza della stagione passata e di come prepararsi al meglio seguendo gli indirizzi del protocollo Safe&Clean Extra. Il numero di partecipanti è limitato.

Firmato dall’Associazione Extra, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Cagliari, l’incontro di martedì è il primo evento formativo e informativo sul tema specifico della sicurezza per l’extra-alberghiero. Focus dell’incontro, la presentazione di un kit, ovvero un contenitore digitale pratico ed efficace, contenente le linee guida volute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, incluse le principali indicazioni procedurali per la gestione dell’emergenza, gli aggiornamenti operativi e un percorso formativo su misura realizzato esclusivamente per gli operatori del mondo turistico extra-alberghiero.

advertisement

“Durante il primo lockdown, il nostro obiettivo è stato quello di ragionare su come ridurre al massimo il rischio degli operatori, dei viaggiatori e di tutto il personale che gravita nel settore del mercato turistico” ha dichiarato Alessandro Sorgia, Assessore alle Attività produttive, Turismo e Promozione del territorio del Comune di Cagliari. “In questa seconda fase abbiamo voluto cogliere l’occasione offerta dall’Associazione Extra per dare indicazioni precise agli operatori. Se la prima ondata della pandemia ha colto tutti di sorpresa – sottolinea Sorgia – adesso siamo finalmente sulla strada giusta per tornare ad accogliere con la massima sicurezza i futuri turisti e prepararci alla prossima stagione estiva.”

Uno strumento pratico a supporto di tutti gli operatori che porta la firma di Maurizio Battelli, Presidente dell’Associazione Extra, ideatore del primo Salone Nazionale del Turismo Extra-alberghiero e a capo di un team di professionisti e operatori del settore. “All’inizio della pandemia non esisteva niente di strutturato per l’extra-alberghiero, così abbiamo deciso di delineare le linee per uno strumento di settoreseguendo le indicazioni dell’OMS. Ci fa molto piacere che l’Assessorato al Turismo del Comune di Cagliari abbia colto la necessità degli operatori dell’Extra-Alberghiero di fare informazione e formazione in modo finalizzato. Solo procedendo in questa direzione sarà possibile rendere la città di Cagliari una destinazione quanto più sicura possibile”.

“Oggi le abitudini dei turisti sono fortemente cambiate – dichiara Battelli – e i viaggiatori scelgono i luoghi dove alloggiare sulla base delle rassicurazioni e sulla sicurezza ambientale che è in grado di fornire la struttura stessa. Safe & Clean Extra è uno strumento strutturato su cui fare finalmente affidamento, l’unico protocollo extra-alberghiero disponibile in Italia con tutte le linee guida necessarie per la gestione dell’attività turistica in tempi così complicati. Si tratta di un piano di azione che tutela sia chi ospita ma anche chi viaggia, completo di linee guida, procedure operative, check-list di controllo, materiale di comunicazione e formazione online, esattamente come richiesta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.