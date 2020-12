Fase didattica: Dal 13 gennaio al 8 maggio 2021, si terranno 15 lezioni in aula e almeno 8 esercitazioni pratiche. Fase creativa: Dal 12 al 26 maggio 2021 selezione foto e allestimento mostra, dal 27 maggio al 2 giugno apertura mostra.

Mercoledì 16 dicembre alle ore 20.00 in diretta social, verrà presentato il 23° corso di fotografia, organizzato dall’Associazione Dyaphrama di Oristano.Un traguardo importante per la prima associazione fotografica oristanese e una delle più importanti della Sardegna, attiva già dal 1995 per volontà di 9 appassionati, che durante il 2020 ha festeggiato i 25 anni dalla fondazione.Oggi i soci sono quasi 70 e l’associazione continua a proporre il collaudato corso di fotografia analogico digitale, che negli anni ha consentito a tantissimi di avvicinarsi all’arte fotografica e di perfezionarla.Questo 23° corso, è stato studiato per facilitare l’apprendimento della tecnica fotografica e l’uso della fotocamera, acquisire i principali rudimenti di composizione e linguaggio fotografico, imparare a progettare una foto o un racconto per immagini, avvicinarsi ai più diffusi software di post produzione, comprendere l’uso della luce controllata e tanto altro ancora.Il corso inizierà online, mercoledì 13 di gennaio 2021 e sarà articolato in due fasi:

Rosy Massa