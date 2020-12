Sabato 19 dicembre, ore 10.30: evento virtuale di presentazione di ARCHEOLOGIKA 2021- Un’Isola di storie antiche

La Regione Autonoma della Sardegna, e in particolare l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ha ideato un evento denominato ARCHEOLOGIKA 2021- Un’Isola di storie antiche, con l’intento dichiarato di promuovere a livello nazionale e internazionale l’immagine della Sardegna e del suo immenso patrimonio archeologico. Si tratta di un appuntamento di grande rilevanza che gode, del patrocinio del Mibact e conta su una proficua collaborazione con le Sovrintendenze archeologiche, le amministrazioni comunali interessate e il sistema delle imprese locali.

Le restrizioni imposte dal Covid a livello locale e globale hanno suggerito una revisione del progetto iniziale, che resta comunque ambizioso e di alto livello. L’evento virtuale di presentazione si terrà sabato 19 dicembre, ore 10.30 con la partecipazione di alcuni dei nomi più prestigiosi nel campo della divulgazione culturale e scientifica in Italia.

Interverranno, per i saluti, Dario Franceschini (Ministro dei Beni Culturali e del Turismo), Christian Solinas (Presidente della Regione Sardegna), Giovanni Chessa (Assessore del Turismo, Commercio e Artigianato), Maura Picciau (Soprintendente ai Beni culturali di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna), Bruno Billeci (Soprintendente ai Beni culturali delle province di Sassari e Nuoro e Direttore Regionale Musei Sardegna) e Maurizio De Pascale (Presidente della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano).

Parteciperanno Mario Tozzi, Geppi Cucciari, Roberto Giacobbo, Isabel Russinova, Vittorio Sgarbi e Christian Greco. Infine, per il panel dedicato alla scienza e la ricerca, è in programma il contributo di Rossana Martorelli (Università di Cagliari), Attilio Mastino e Alberto Moravetti (Università di Sassari).

L’obiettivo è quello di posizionare la Sardegna sul mercato turistico-culturale, in Italia e all’estero, per dodici mesi all’anno: per questo l’evento è pensato e organizzato in modo di raggiungere e coinvolgere tour operator e giornalisti del settore Cultura nazionali e internazionali, attirandoli con la forza della storia, delle immagini e delle esperienze, mettendoli in contatto diretto con il sistema delle imprese turistiche, delle agenzie culturali e delle amministrazioni locali sarde.

Parallelamente verranno attivati un sito web e una app dedicati, oltre che una massiccia campagna sui social network, che andrà avanti per l’intero inverno e per buona parte della primavera, sul mercato italiano e internazionale, con contenuti audio video a tema archeologico sottotitolati nelle lingue inglese, francese e tedesca.

L’appuntamento del 19 dicembre fa parte della campagna di avvicinamento agli eventi della tarda primavera, che – contando sul fatto che l’emergenza Covid dovrebbe essere in gran parte rientrata – prevedono importanti appuntamenti: un allestimento permanente presso la Fiera di Cagliari, dove si svolgerà anche un primo evento a carattere divulgativo, indirizzato soprattutto ai tour operator e ai giornalisti specializzati di tutto il mondo.

L’evento inaugurale di ARCHEOLOGIKA 2021- Un’Isola di storie antiche sarà trasmesso in live streaming sulla pagina istituzionale www.sardegnaturismo.online, sui siti web di Unionesarda, Cagliaripad, Sardiniapost, Sardegnaeventi24, Matex.tv, Sardegnalive, Castedduonline, Youtg.net, Sardegnauno e sulle pagine Facebook di @visitsardinia e @matexv