Arbatax-Civitavecchia discusso stamattina a Tortolì

Vertice trasporti a Tortolì, amministratori e parti sociali uniti per la difesa del collegamento Arbatax-Civitavecchia.

Si è tenuto stamattina nella sede dell’ex provincia Ogliastra, un tavolo politico per fare il punto sulla situazione del collegamento sulla tratta Arbatax-Cagliari-Civitavecchia. Ad oggi manca ancora l’ufficialità sulla proroga di convezione tra Cin-Tirrenia e Mit in regime di continuità territoriale.

L’incontro, che si è svolto in presenza e in parte in videoconferenza, nel rispetto delle normative anticovid, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde, del consigliere regionale Salvatore Corrias, del sindaco di Tortoli Massimo Cannas, del sindaco di Lanusei Davide Burchi, dei presidenti delle tre unioni dei comuni dell’Ogliastra Ivan Mameli, Mariano Carta e Gianluca Congiu, del sub commissario dell’ex provincia Ogliastra Tonino Mereu, del comandante del porto di Arbatax Francesco Maria Frasconi, dei segretari territoriali Cisl Michele Muggianu, Giacomo Pani Cgil, Mario Arzu Uil e il vicepresidente di Confindustria Sardegna Centrale, Beniamino Lai.

Amministratori locali, regionali e parti sociali uniti insieme con un unico obiettivo: la difesa della continuità̀ territoriale e di un collegamento fondamentale per il territorio quale è la tratta Arbatax-Cagliari-Civitavecchia, e di conseguenza del porto. Una tratta imprescindibile per garantire il diritto alla mobilità degli ogliastrini, per l’economia locale e tutto l’indotto, e quindi per lo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio.

Tutti gli attori hanno espresso forte preoccupazione sulla situazione attuale, ma la ferma volontà di azioni condivise e sinergiche per la risoluzione della vertenza. Verrà quindi ora predisposto un documento unitario istituzionale che richieda al Ministero dei Trasporti la proroga, almeno fino all’autunno 2021, della tratta, e nel contempo la pubblicazione in tempi brevi e certi del bando di gara internazionale per il rinnovo della convenzione.

Il territorio non è più̀ disposto ad attendere e vedere calpestato un diritto fondamentale, quello alla mobilità, sancito dalla costituzione. Intanto questa sera alle ore 20, nella darsena pescherecci del porto di Arbatax, è prevista una manifestazione pacifica di protesta organizzata da un comitato spontaneo di cittadini, avvallata e sostenuta dagli amministratori del territorio.