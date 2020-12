Approvato odg anzianità retributiva servizio militare. Con il voto favorevole di tutte le forze politiche, l’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia.

La previsione è dunque di valutare ogni opportuna iniziativa del combinato disposto degli articoli 984-bis e 2052, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare.

La finalità riguarda l’intero servizio militare prestato, in particolar modo quello svolto in incarichi di comando destinati a coordinare risorse umane, finanziarie e strumentali. Si vuole quindi che sia sempre e comunque computato per il riconoscimento dell’anzianità, soprattutto retributiva, nelle future carriere in cui si accede.

Identico Ordine del Giorno approvato a Cirielli (FdI) tre anni fa.

“Rimasto inatteso, abbiamo quindi voluto riproporre il tema ritenuto di fondamentale importanza per riconoscere la formazione e l’esperienza maturata nelle Forze Armate”, commenta Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI e primo firmatario dell’Ordine del Giorno, insieme ai colleghi Ferro e Galantino.