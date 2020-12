Antonio Ciarlone. Messaggio di cordoglio di Figlioli

Il Segretario regionale della Ugl Agroalimentare Campania Maurizio Figlioli ha trasmesso questa mattina un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Antonio Ciarlone ex dipendente della Unilever di Caivano e dirigente sindacale della categoria.

“Intendo formulare alla famiglia di Antonio Ciarlone ed a tutte le persone che gli hanno voluto bene le mia più sentite condoglianze, quelle del segretario provinciale Guglielmo Longobardi, delle Rsu e degli iscritti tutti. Antonio era un nostro amico ed anche se le strade professionali si erano divise da tempo non avevamo mai smesso di tenerci in contatto con lui”.

Struggente il post che ha lasciato su facebook del Segretario della Utl Caserta ferdinando Palumbo col quale Ciarlone aveva collaborato prima che lo stesso Palumbo assumesse l’incarico in terra di lavoro ” Porterò nel cuore le risate e le notti in giro per la capitale durante i consigli nazionali.

advertisement

Addio Antonio”. Un ultimo saluto è giunto anche dal Segretario Nazionale Paolo Matte: “Antonio era un dirigente che metteva anima e cuore nell’attività sindacale, se ne va un pezzo di noi”.