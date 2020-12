Anticipato al mercoledì il mercato di Campagna Amica

Sarà anticipato per la seconda settimana consecutiva al mercoledì il mercato di Campagna Amica. L’appuntamento si svolge da 11 anni il sabato mattina a Sassari all’Emiciclo. Un anticipo per dare la possibilità agli affezionati clienti di portare a tavola i prodotti freschi e di stagione degli agricoltori del territorio. E di farlo nonostante le prescrizioni anticovid.

Da sabato 2 gennaio si riprende invece regolarmente il sabato. Invece dal 9 gennaio riprende anche il mercato coperto di Luna e Sole chiuso durante queste festività.

I mercati di Campagna Amica sono aperti in tutta la Sardegna anche durante le festività natalizie.

Così spiega Gianni Muntoni, il presidente dell’associazione delle aziende agricole dei mercati di Campagna Amica del Nord Sardegna:

“Le prescrizioni adottate dal Governo non prevedono infatti la chiusura del mercati contadini abbiamo solo anticipato al mercoledì il mercato dell’Emiciclo visto che Natale e l’ultimo giorno dell’anno quest’anno cadono di venerdì consentendo ai clienti di poter fare la spesa per il pranzo di Natale e il cenone di capodanno”.

Per il resto il calendario dei mercati di Campagna Amica del Nord Sardegna è rimasto invariato. Il martedì a Porto Torres in piazza Saballi e Tempio in piazza Gallura; il mercoledì a Sorso in piazza Comune, e in via straordinaria, il 23 e il 30 a Sassari nell’Emiciclo (che si terrà regolarmente anche sabato 2 gennaio); giovedì ad Alghero in piazza san’Agostino. Mentre per due settimane (il 25 ed il 1 gennaio) il venerdì rimane chiuso il mercato di Li Punti essendo in contemporanea al giorno di Natale e Capodanno.