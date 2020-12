Alghero. Conoci voti contro triplo incarico a Ferri in ABBANOA

Il Sindaco di Alghero Mario Conoci prenda posizione netta nell’assemblea ABBANOA di martedì prossimo. Lo invitiamo a votare decisamente contro il provvedimento del Consiglio di Amministrazione di ABBANOA nel quale Fernando Ferri, l’amministratore delegato di Abbanoa, si sarebbe autovotato come direttore generale.

Ma è anche consigliere nel Cda del soggetto gestore idrico in Sardegna. Così solo in ABBANOA per lui sarebbero tre gli incarichi. Non solo, il provvedimento ha incluso la decisione sul compenso, pari a 160mila euro annui, più altri 40 mila che l’AD riceve nel suo ruolo di consigliere d’amministrazione.

Una moltiplicazione di compensi e una concentrazione di poteri in una sola persona che occorre assolutamente evitare. Ne approfittiamo anche per chiedere al Sindaco Conoci di far valere le ragioni del Comune, come azionista di ABBANOA, anche per i provvedimenti di slaccio che ogni anno piombano nel periodo natalizio in città, con evidenti difficoltà anche per gli amministratori di condominio nel porre in essere le necessarie determinazioni sotto le feste e che potrebbero invece trovare nel Comune, come avvenuto nel passato, il ruolo di mediatore e di filtro tra i cittadini e il soggetto gestore anche con forme di rateizzazione e incontri di conciliazione.

F.to

Per Alghero: Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore;

Futuro Comune: Raimondo Cacciotto, Ornella Piras;

PD: Mimmo Pirisi;

Sinistra in Comune: Valdo Di Nolfo;