Alghero. Buoni spesa per le famiglie: scadenza domande il 20 dicembre

In via residuale ed eccezionale per coloro che non siano nelle condizioni di presentare la domanda on line in autonomia, sarà possibile avere il supporto di un operatore dei Servizi Sociali, previo appuntamento, contattando i seguenti numeri telefonici 079/9978570- 079/9978566 solo ed esclusivamente nelle giornate: – 14/12/2020 – dalle ore 9,30 alle ore 13,30 – 15/12/2020 – dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle 17,00.

Al fine di ottimizzare il tempo da dedicare al singolo appuntamento l’utente dovrà necessariamente avere a disposizione tutte le informazioni richieste per l’istruttoria contenute nel modulo informatico dell’istanza, visionabile nel sito istituzionale dell’Ente.

Le domande presentate in modalità diversa da online saranno istruite solo successivamente alla lavorazione di quelle presentate on-line in forma autonoma. Si raccomanda pertanto l’utilizzo prioritario della modalità di presentazione online.

I “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella Tessera Sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari. Le domande dovranno essere presentate online entro le ore 24:00 del giorno 20.12.2020 mediante utilizzo della piattaforma SICARE accessibile dal sito web del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it o direttamente dal seguente link https://voucher.sicare.it.