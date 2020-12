Agricoltura, al via il bando per 6 milioni di euro alle imprese della pesca e dell’acquacoltura

Alle imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre del 2019 e non oltre il 30 aprile del 2020 è concesso un aiuto una tantum di mille euro. Le domande di sostegno dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica dal 7 gennaio al 30 giugno del 2021.

È stato pubblicato il bando per la concessione di aiuti per 6 milioni di euro alle imprese della pesca e dell’acquacoltura. Possono accedere ai contributi le aziende che hanno sede operativa in Sardegna, erano attive nel corso dell’emergenza Covid e a causa della crisi hanno subìto una perdita di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’aiuto è concesso in forma di sovvenzione nella misura del 70% dei 3/12 del fatturato del 2019, fino a un massimo di 30mila euro. Alle imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre del 2019 e non oltre il 30 aprile del 2020 è concesso un aiuto una tantum di mille euro. Le domande di sostegno dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica dal 7 gennaio al 30 giugno del 2021.

“Sono risorse importanti – sottolinea l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia – per un settore fortemente danneggiato dal calo delle vendite nei canali di distribuzione tradizionali che ha provocato una seria difficoltà a portare avanti la produzione secondo le modalità consuete.