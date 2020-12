A CURA DI ROSY MASSA

L’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’iniziativa a livello nazionale, denominata “Un giorno in corsia” volta a portare momenti di spensieratezza negli Ospedali Pediatrici e nei reparti Pediatrici, quest’anno a causa della emergenza epidemiologica che ha investito tutto il mondo, mettendo a dura prova il sistema sanitario, non ci siamo potuti recare presso il reparto di pediatria dell’Ospedale “San Martino” di Oristano, come facciamo da anni per portare doni, materiale didattico e spensieratezza ai piccoli degenti, ma abbiamo comunque fatto del nostro meglio anche per ricordare un caro amico Gianni Fois nonché socio, che ci ha lasciati prematuramente e che da sempre è stato presente a tutte le iniziative svolte perché aveva un cuore grande.

Nella mattinata all’ingresso dell’Ospedale “San Martino” abbiamo consegnato all’insegnate del reparto di pediatria Sig.ra Tuveri il materiale didattico, dei giocattoli da consegnare ai bambini ricoverati e in segno di ringraziamento

l’ADMI ha voluto far sentire la sua vicinanza, omaggiando il personale del reparto con dei piccioli pensieri, il tutto è stato donato da parte dell’Associazione con gli introiti avuti dalla sottoscrizione delle tessere da parte dei soci. In questi giorni anche in altre sezioni provinciali A.D.M.I. a livello nazionale si svolgeranno analoghe iniziative.

Si ringraziano vivamente il Questore di Oristano Dottoressa Giuseppina Maria Rita Stellino per la vicinanza e la disponibilità sempre dimostrata nei confronti dell’Associazione, i nostri soci A.D.M.I. e tutti i convenzionati che contribuiscono alla crescita dell’Associazione e quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento.