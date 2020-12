L’Università Telematica degli Studi IUL e l’ACSI – Associazione di cultura sport e tempo libero rinnovano la collaborazione per il 2021 con una serie di nuove iniziative.

La partnership, avviata già da più di un anno, prevede per il prossimo anno accademico l’apertura dei centri territoriali ACSI alle attività di tirocinio curriculare previsto dal corso di laurea in Scienze motorie, oltre alla messa a disposizione di alcune sedi come Polo di Ateneo dove poter sostenere gli esami.

L’accordo, oltre a permettere agli studenti di scienze motorie di usufruire delle competenze e delle strutture ACSI di altissimo livello su tutto il territorio nazionale, darà la possibilità ai tesserati ACSI e ai loro familiari di usufruire di agevolazioni sui costi di iscrizione ai corsi di laurea offerti da IUL.

Dalla collaborazione potranno avviarsi, inoltre, master e corsi di formazione specifici sulle tematiche dello sport e del benessere fisico.

L’ACSI – Associazione di cultura sport e tempo libero è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Opera su tutto il territorio nazionale dal 1960 nel settore della promozione sportiva, nella promozione sociale, culturale e del tempo libero. È inoltre riconosciuto dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Ente di Promozione Sociale è membro della CSIT Confederation Sportive Internationale du Travail (International Labour Sports Confederation), organo riconosciuto dal CIO.

È socio del Forum del Terzo Settore. Nella sua qualità di Ente di Promozione Sportiva, l’ACSI si prefigge di diffondere la pratica sportiva in tutte le discipline secondo i principi educativi e tecnici promozionali rivolgendosi peculiarmente ad una fascia sociale ampia che comprende tutti i cittadini, favorendo fra essi la diffusione della pratica sportiva per uno sport inteso come servizio sociale.

L’Università Telematica degli Studi IUL è un ateneo istituito nel 2005 e promosso da due soci pubblici: l’ente di ricerca Indire e l’Università degli Studi di Foggia.

IUL offre corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento e di formazione riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.