La XIII edizione del Puntodivista Film Festival, domani alle 19 è in programma il secondo appuntamento dei sei in programma.

Nello spazio scenico virtuale allestito al Teatro Adriano di Cagliari, da anni luogo storico del Concorso Festival, si terrà la proiezione del secondo gruppo delle opere in finale (la commissione artistica internazionale ha scelto i 18 finalisti tra 2.257 film provenienti da tutto il mondo), sul tema “Cinema e fumetto”. Ospiti della serata gli esperti Giancarlo Soldi e Bepi Vigna. I cortometraggi che saranno proposti domani sono: “Interior Taxi Noche“, di Silvia Rey (Spagna); “Just for the record“, di Vojin Vasovic (Serbia/Canada); “Offro io“, di Paola Minaccioni (Italia).

Anche questo incontro, come tutti gli altri, sarà trasmesso on line e sarà fruibile in streaming sul sito www.puntodivistafilmfestival.it e nella pagina Facebook di Art’In Produzioni.

advertisement

Il programma.

Il Festival, organizzato dall’associazione Art’In con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, chiude le attività annuali con un fitto programma di iniziative che si svolgeranno, tutte rigorosamente on line, sino al 29 dicembre, dalle ore 19 alle 20.30.

Tutti gli incontri saranno coordinati e presentati dal giornalista Sergio Naitza. Ogni appuntamento godrà delle “divagazioni musicali” con i musicisti Salvatore Spano e Giacomo Deiana e le “incursioni corsare” di Rossella Faa e Manuela Loddo.

La storia del Festival.

In tredici anni il Festival ha dato spazio di confronto artistico a oltre 6.500 opere pervenute da tutto il mondo. Molti dei lavori transitati in Sardegna hanno poi avuto successo in altri Festival internazionali (Miami, San Francisco Indipendent, Sidney, Bangkok, Chicago, Monaco, Venezia, Cannes, Berlino, Parigi, Toronto, Lubiana, IFF Tokio, Locarno e altri ancora). Nelle precedenti edizioni il Festival ha selezionato complessivamente 328 opere finaliste presentate in 78 serate pubbliche, alle quali hanno partecipato quasi 18mila spettatori.

Sono stati oltre 250 gli esperti del settore, i professionisti e gli artisti che hanno partecipato agli eventi animando spazi di confronto e di dibattito. Ben 42 i progetti originali presentati in questi dodici anni all’interno del Festival, senza dimenticare le centinaia di proiezioni di film, laboratori e attività seminariali che hanno visto il coinvolgimento di 1.357 allievi.