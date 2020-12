5 consigli per una casa tranquilla

Il cantiere della porta accanto, la strada trafficata a un isolato di distanza, la musica che scorre in ogni negozio e lo smartphone in tasca, che si nota durante le chiamate e i messaggi: queste sono solo alcune delle molte fonti di rumore nella nostra vita quotidiana.

Ho notato: il livello di rumore costante mi stressa e, a lungo andare, può anche essere dannoso per la mia salute. La vedi allo stesso modo: quasi un quarto (23 per cento) degli abitanti delle città intervistati da Forsa per nostro conto ha dichiarato di essere disturbato dal rumore che penetra nell’appartamento dall’esterno attraverso le finestre aperte.

Perché a casa nostra, in particolare, vogliamo soprattutto una cosa: trovare pace e relax. Con i nostri cinque semplici consigli per più pace e tranquillità nel tuo salotto, per ulteriori informazioni, puoi visitare il sito web www.perfect-acoustic.com

1. Una corretta ventilazione garantisce pace e tranquillità

La maggior parte dei rumori entra nelle nostre case e appartamenti attraverso le finestre aperte. Che si tratti del tosaerba del vicino o del corno acuto dei camion di passaggio: il 16% di tutti gli intervistati e persino il 23% degli abitanti delle città sono disturbati dal rumore che entra durante l’aerazione della stanza.

Ciò che suona banale è quindi uno dei consigli più importanti per avere più pace e tranquillità nelle proprie quattro mura: chiudi le finestre! Almeno durante i periodi in cui è particolarmente rumoroso nella tua zona. Non devi fare a meno dell’aria fresca se installi una ventilazione controllata dello spazio abitativo.

Per inciso, questo è facilmente possibile anche con i lavori di ristrutturazione. Il sistema di ventilazione è silenzioso rispetto al rumore esterno, mentre un asciugacapelli è rumoroso. Sentirsi bene più: anche gli inquinanti rimangono fuori, cosa per cui si arrabbiano soprattutto gli abitanti delle grandi città.

1. I tessuti smorzano il suono

Superfici ampie e lisce e pareti nude riflettono il suono, che può poi essere amplificato. Anche i rumori moderatamente forti possono diventare un vero killer dei nervi! Il mio consiglio: pianifica un numero sufficiente di tessuti durante l’installazione. È accogliente e smorza il suono.

Qualunque cosa ti piaccia è consentita: tende, tappeti e mobili imbottiti portano più pace nella tua casa e proteggono così le orecchie dei residenti e dei vicini. Dovresti assolutamente usare un tappeto soffice come silenziatore, specialmente nella stanza dei bambini. I divisori delle stanze ostacolano anche i rumori nel vero senso della parola. Puoi leggere alcuni suggerimenti utili sull’argomento della “configurazione” qui.

Alcuni materiali fonoassorbenti:

Se possiamo usare pannelli acustici sulle pareti, pannelli fonoassorbenti. Si consiglia di stendere sul pavimento un tappetino acustico o acustico. Assicurati di posizionare tende acustiche o fonoassorbenti davanti alle finestre.

Gli elettrodomestici silenziosi sono facili per le orecchie

La buona notizia in anticipo: lavastoviglie, mixer e simili sono diventati notevolmente più silenziosi in questi giorni. Per più pace e tranquillità nelle tue quattro mura, vale la pena acquistare gradualmente nuove attrezzature.

Poiché non si desidera sostituire immediatamente i dispositivi funzionali, esiste un semplice trucco per ridurre il rumore: è sufficiente posizionare un tappetino di gomma sotto vecchie lavatrici e simili, smorzerà le vibrazioni. Per inciso, funziona anche con altri mobili: i feltrini sotto la sedia e le gambe del tavolo evitano fastidiosi graffi.

Anche i dispositivi tecnici di grandi dimensioni come i riscaldatori causano rumori di funzionamento, ma questi sono quasi impercettibili con i dispositivi moderni. Le pompe di calore Kermi x-change, ad esempio, si trovano in giardino o nel locale caldaia e sono particolarmente economiche ed ecocompatibili Estremamente silenziose: hanno smorzamento del suono e delle vibrazioni, riduzione notturna e una modalità silenziosa aggiuntiva regolabile individualmente, che garantisce pace e tranquillità nel fine settimana e risparmia guai con i vicini.

1. con rumori positivi contro il rumore

Alcune sorgenti di rumore semplicemente non possono essere disattivate completamente. Ad esempio, se la strada principale passa davanti alla casa, il fruscio del traffico non si fermerà mai. Chiunque ne sia infastidito può contrastarlo con rumori positivi e calmarsi: le registrazioni di un caminetto scoppiettante o il suono della pioggia sulla finestra possono aiutare a bloccare il rumore sgradevole. Un aiuto meno noto ma efficace contro il rumore è il cosiddetto rumore bianco. Il rumore è percepito soggettivamente come meno forte e fastidioso quando è sovrapposto al rumore bianco. Una volta che il cervello si è abituato, non puoi più sentire rumori molesti.

1. Retrofitting isolamento: rumore fuori, silenzioso dentro

Chiunque costruisce o modernizza può dichiarare guerra al rumore da zero. Perché, naturalmente, anche misure più ampie danno un contributo decisivo a una maggiore pace in casa. Chi intraprende lavori di ristrutturazione può ottenere molto con finestre insonorizzate, isolamento delle pareti, isolamento acustico da calpestio e simili.

A proposito, i pannelli fono assorbenti, che possono essere acquistati nei negozi di ferramenta e fissati sotto il soffitto, sono adatti anche per il retrofit. Abbiamo già riassunto alcuni suggerimenti sul tema del “rinnovare” per voi nei post precedenti.

