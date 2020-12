Biancareddu: “Costituito il nuovo Its del turismo e beni culturali. Un traguardo importante per tutta la Sardegna”

Nuovo Its del turismo. Si parte, quest’anno, con due percorsi di istruzione, per tecnico superiore per la ricettività turistico ricettiva.

Un percorso si terrà nella sede di Olbia mentre un altro percorso di istruzione superiore si svolgerà nella sede di Tempio, per coprire così tutti fabbisogni di istruzione che uniscano virtualmente la montagna e la costa nord orientale e nord occidentale della Sardegna.

“Con la formale costituzione del nuovo Istituto Tecnico Superiore ad Olbia viene mantenuta in pieno la volontà politica che ha portato a questo importante traguardo. Un traguardo importante per tutto il territorio e per l’intera economia della Sardegna di cui vado particolarmente fiero.” Lo ha detto l’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu che ha voluto fortemente l’avvio del nuovo ITS che si occuperà di Turismo e Beni Culturali in Sardegna. L’ambito formativo è di cruciale importanza per il futuro economico e sociale della nostra Regione.

La Fondazione ITS con sede ad Olbia nasce in un territorio regionale che vanta una delle più grandi e antiche vocazioni turistiche e vede coinvolti oltre che la scuola, l’Università e la formazione professionale, gli Enti Locali della Gallura e alcune delle più importanti imprese turistiche del territorio.

