La poetessa e scrittrice Katia Debora Melis, nata a Milano nel 1973, abita a Selargius e lavora a Cagliari. Laureata in lettere classiche e in Filosofia, già docente di ruolo nei Licei, dal 2009 lavora presso la Regione Autonoma della Sardegna. Oltre che scrittrice e poetessa, è anche recensionista, membro di giuria in vari concorsi nazionali, collabora con portali web, associazioni e case editrici, pluripremiata in concorsi nazionali ed internazionali per racconti, poesie, disegni e fotografia. Ha pubblicato numerosi libri Penombra (2007), Ripensando a Ernesto De Martino (2007), Oceano stretto(2008), Yggdrasil(2010), Solo ali di farfalla (2012), Poesie del sabato senza villaggio (2012), Passaggi minimi (2014), Dalla penombra nasce la poesia(2015), Figli di terracotta (2016), Non solo voce del mio canto (2017), Se non mi confonde il vento (2018).