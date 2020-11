Da Winni’s un detersivo che rispetta i tessuti e l’ambiente.

Capi sportivi e tecnici: il vademecum per il corretto lavaggio.

Leggere l’etichetta e lavare gli indumenti il prima possibile utilizzando un prodotto che sia efficace e delicato allo stesso tempo. Sono alcuni dei consigli che gli esperti del Dipartimento Ricerca&Sviluppo di Winni’s, brand leader nell’ecologia e nel pulito, hanno stilato per aiutare i consumatori a mantenere in perfetto stato i propri capi sportivi, non alterandone le proprietà tecniche dello stesso.

Questo tipo di abbigliamento deve garantire le migliori performance e presentare qualità tecniche di primo livello. Un buon capo sportivo deve infatti offrire la giusta compressione muscolare per limitare la formazione dell’acido lattico, oltre a regalare un’ottima traspirabilità per mantenere la pelle sempre fresca e asciutta ed evitare irritazioni. Non devono poi mancare una grande resistenza, una perfetta vestibilità per seguire le forme del corpo e accompagnare bene i movimenti, la protezione dai raggi UV e la massima protezione termica.

“Per mantenerne le qualità degli indumenti tecnici, a fronte di lavaggi frequenti, – spiega Cristian Versari, Marketing Manager di Winni’s – è importante per prima cosa, quando si rientra dall’attività fisica, arieggiare gli indumenti e non lasciarli a lungo nel contenitore per il bucato o nella borsa sportiva.

Prima di iniziare il lavaggio, pulire il capo dalla sporcizia facilmente rimovibile, poi leggere l’etichetta e seguire le indicazioni su modalità (a mano o in lavatrice) e temperatura di lavaggio.

Evitare le temperature eccessive, che rischierebbero di compromettere l’elasticità delle fibre tecniche. Sia a mano sia in lavatrice meglio lavare a 30°C.

Infine per quanto riguarda il detersivo serve un prodotto che sia efficace e delicato allo stesso tempo.

Winni’s Sport è stato realizzato tenendo conto delle specifiche tecniche dei capi sportivi, per garantire ad ogni lavaggio una freschezza prolungata che si mantiene durante l’attività sportiva e il massimo rispetto di forme e fibre”

Winni’s Sport contiene ingredienti attivi specifici di origine vegetale che rendono la sua formula ideale per la cura e la pulizia di tutti gli indumenti sintetici e tecnici, nel rispetto dell’ambiente.

La sua formula ricca di enzimi vegetali è efficace su macchie di erba e fango e preserva l’elasticità di

fibre e tessuti.

Inoltre, per fornire la massima delicatezza e rispetto della pelle, come tutti i prodotti Winni’s, è Ipoallergenico e nichel, cromo e cobalto tested.

Winni’s Sport inoltre è disponibile nell’Ecoformato Pouch, realizzato in plastica monomateriale completamente riciclabile, che permette un risparmio fino all’84% di plastica rispetto a un flacone di pari formato. Il nuovo pack interamente in Polipropilene (PP) è capace di garantire gli stessi standard qualitativi e la robustezza della versione precedente. Sia la busta sia il tappo, termosaldato, sono dello stesso materiale, così da rendere l’intera confezione completamente riciclabile nella plastica.