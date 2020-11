Welcome to Italy: nuovo modello di business

Portale Sardegna (PSA:IM – www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, e Welcome Travel Group S.p.A., società compartecipata al 50% da Alpitour e al 50% da Costa Crociere, dando seguito all’alleanza strategica siglata lo scorso giugno, hanno presentato in data odierna Welcome to Italy, il sistema di promozione e distribuzione turistica locale su scala nazionale che intende trasformare il patrimonio turistico italiano emerso, e, soprattutto, quello latente e altrettanto autentico, in prodotti turistici che possano realizzare flussi incoming nei territori di appartenenza.

Il momento di cambiamento per il settore ha favorito un’accelerazione importante allo sviluppo del progetto, portando le agenzie della rete Welcome Travel che hanno già aderito al progetto, a realizzare l’attività di alimentazione di materie prime turistiche nel Magazzino Digitale, svolgendo a tutti gli effetti il loro nuovo ruolo di Local Expert di Welcome to Italy: autentici esperti turistici e conoscitori dei territori in cui vivono.

Il cuore del progetto è il Magazzino Digitale, un collettore digitale che svolge la funzione di contenere migliaia di attrattori, esperienze ed eventi turistici, disponibili in tempo reale e categorizzati per tipologia, stagionalità e segmenti, e che, interfacciandosi con la Fabbrica Prodotto 4.0, consente altresì di costruire in maniera industrializzata pacchetti dinamici profilati per differenti target di clientela. Si tratta degli Smart Dynamic Packaging: una soluzione di viaggio innovativa e flessibile, che permette, sia alle Agenzie in b2b che al Cliente finale in b2b2c e b2c, di personalizzare le esperienze del viaggio, partendo da un’infrastruttura di pacchetto costruito proprio utilizzando i contenuti unici, peculiari che gli Italy Local Expert hanno prioritariamente inserito nel Magazzino Digitale, e unendo, in tal modo, il concetto di “pacchetto di viaggio” tipico dell’agenzia tradizionale con la “personalizzazione del viaggio” che caratterizza le OTA.



Gli Italy Local Expert, naturale espansione dei Sardinia Local Expert, imprenditori e professionisti del turismo che hanno manifestato interesse ed entusiasmo cogliendo in pieno l’innovazione tecnologica e di processo di creazione di prodotto del modello di business, hanno impresso un’accelerazione importante a Welcome to Italy, dando vita a nuovi ed autentici attrattori turistici che finalmente faranno emergere lo straordinario, ampio e variegato patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico che caratterizza l’Italia.

La piattaforma online del Gruppo, frutto degli investimenti negli anni trascorsi, personalizzata Welcome to Italy insieme con il sistema di prenotazione connesso al motore di ricerca WELGo!, rende disponibile, dal 7 dicembre 2020, alle 1200 agenzie Welcome Travel, il catalogo prodotti multi-target composto da una variegata quantità di viaggi Smart, costruiti partendo dai contenuti del Magazzino Digitale.