Vicinanza alle famiglie delle vittime da Antonello Peru di Cambiamo UDC. Il consigliere regionale esprime anche la necessità di aiutare i territori e le popolazioni colpite da questa ondata di maltempo.

Queste le parole della nota stampa:

“La Sardegna vive ancora una tragedia e ore drammatiche a causa del nubifragio che si è abbattuto in queste ore nella nostra isola. Le notizie che arrivano da Bitti e da diversi centri della Sardegna creano grande preoccupazione e sgomento. Purtroppo piangiamo già tre vittime.

Bisogna da subito aiutare le popolazioni e i territori che hanno subito danni gravissimi da questa ondata di maltempo e sarà questo un compito immediato della giunta e del consiglio regionale.

Voglio anche esprimere tutta la mia vicinanza alla comunità di Bitti e alle famiglie delle persone che hanno perso la vita in questa ennesima giornata tragica per la nostra Regione. E voglio anche personalmente ringraziare il personale dei vigili del fuoco, la protezione civile e tutti i singoli cittadini che sin da subito hanno lavorato e stanno ancora lavorando per cercare di aiutare e mettere in sicurezza le persone e le popolazioni in difficoltà.”