– CHI SIETE?

⁃ COSA OFFRITE?

I nostri clienti hanno la possibilità di fare Forex Trading senza conoscere nulla sul Trading, ma semplicemente osservando la nostra operatività e applicando il nostro metodo nel mercato del Forex che permette di cogliere le opportunità sia al rialzo che al ribasso.

Ci concentriamo su pochi asset su cui operare, questo per avere noi un maggior focus

e facilitare ai nostri clienti la comprensione delle operazioni eseguite dai nostri Traders

-Una formazione adeguata in base al livello di conoscenze del cliente, provvedendo a formare e consigliare gli step da seguire per diventare un Trader professionista indipendente.

“Formarsi è un investimento per il futuro”.

-Una community. Il valore aggiunto, dove ci si può’ confrontare con gli altri traders, accedere a contenuti di valore, totalmente gratuiti e dove ognuno può’ condividere le proprie esperienze, aiutando gli altri a crescere

“La ricchezza è reale quando è condivisa”

-Money Management. Un qualcosa che sarà utile sempre, la gestione del denaro!

Come in tutte le cose della vita, e il trading non fa eccezione, è necessario procedere con moderazione e per farlo ci vuole un buon utilizzo del proprio capitale moderando e valutando gli investimenti.

-Metodo. Porteremo i nostri Traders da A a B e da B a C

Abbiamo creato un metodo adatto a chiunque voglia iniziare con il trading, e grazie a questo metodo si possono iniziare a muovere i primi passi nel forex ma soprattutto iniziare a guadagnare, e questo proteggendo il capitale.

⁃ DA CHI E’ COMPOSTO IL VOSTRO TEAM?

Alessandro Manunta – CEO & Founder

Trader indipendente, formatore e investitore digitale

Dopo essersi ritrovato con l’amico e socio Roberto gli propone di mettere insieme le competenze per formare la prima azienda che costruisca un percorso Step By step per chi vuole crearsi una fonte di reddito dal Forex e diventare un Trader indipendente. “Lui è la Mente del Team”

Classe 93 e nonostante i suoi soli 27 anni nel suo sangue è presente il DNA dell’imprenditore, nel 2011 il giorno del suo 18° compleanno non è in giro a festeggiare come i ragazzi comuni, ma è a firmare l’atto della sua prima società di Poker, diventando così il più giovane imprenditore a livello mondiale nel settore del Gaming.

Negli anni successivi fonda altre 4 aziende in settori del tutto differenti, collabora con multinazionali diventando il Diamante più giovane d’Italia nell’industria del Network Marketing.

Con la stessa ambizione di ieri e l’esperienza maturata negli anni. Oggi Alessandro ha l’obiettivo di creare la più grande community di giovani Traders italiani dove formazione e profitto vanno di pari passo.

Roberto Fiorino – CFO & Founder Trader indipendente e investitore digitale Lui con i sui 37 anni e varie esperienze imprenditoriali è “L’esperienza di questo team”. Nasce a Cagliari e dopo aver concluso gli studi in Sardegna all’età di 24 anni decide di trasferirsi al Nord. Dal 2014 al 2020 fonda 2 società nel settore finanziario. Per poi negli ultimi due anni appassionarsi al mondo del Forex fino a trasformalo in un’ulteriore fonte di reddito. E grazie proprio a questa passione che ritrova il suo amico e socio Alessandro, con il quale parlando delle loro esperienze attuali, decidono di voler creare un qualcosa che permettesse a chiunque di avvicinarsi a questo mondo. Cosi decidendo di mettere sul tavolo la sua esperienza nel settore finanziario e portare al successo Volatility Trading. Dove grazie alla sua esperienza mixata con l’ambizione di Alessandro decidono di dare vita ad un metodo che ribattezzano il -Metodo Volatility- Dove il Money Management fa da padrone, questo per ridurre al minimo le perdite e massimizzare i profitti.