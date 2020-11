Smeralda Holding, società controllata da Qatar Holding proprietaria dei principali asset turistici a 5 stelle della Costa Smeralda, per la stagione 2021 rinnova ulteriormente la ristorazione del prestigioso hotel Cala di Volpe, siglando una partnership con Beefbar, brand di ristorazione di lusso specializzato nelle ricette a base di carne.

La collaborazione con brand di fama internazionale rientra nella strategia di sviluppo e diversificazione dell’offerta turistica sostenuta da un importante piano di investimenti quinquennale del Gruppo Smeralda Holding.

Beefbar non è solo una catena di ristoranti presente a livello internazionale, da Parigi a Tulum, passando per Mykonos, Atene, Hong Kong, e St Tropez, ma un nuovo modo di fare e vivere la cucina, offrendo delle dining experiences in modo visionario e completamente innovativo. Ideato da Riccardo Giraudi oltre 10 anni fa a Monte Carlo, il successo di questo concept che punta a offrire una vasta e pregiata selezione dei migliori tagli di carni, ha avuto ben presto un grande successo in tutto il mondo. Oltre ai prodotti di altissima qualità, il Beefbar offre un’atmosfera moderna e raffinata e un’estetica accattivante: ingredienti perfetti per assaporare a pieno i patti internazionali che vengono offerti nel menu.

La scelta delle pietanze ideate da Riccardo Giraudi e dal suo executive chef Thierry Paludetto è, infatti, molto varia. I gyozas asiatici, i panini bao, le quesadillas messicane ripiene di manzo di Kobe affumicato, il ceviche , la tartare di vitello e tonno, sono solo alcune delle prelibatezze che si possono gustarein una sorta di viaggio sensoriale che ripercorre le tappe e le scoperte di Giraudi. Accanto alle ricette tradizionali e a quelle tipiche dello street food, sarà possibile provare anche il famoso e iconico duo di Beefbar, che consiste in esclusivi tagli di carne di manzo importata, cotti alla perfezione e serviti con un purè di patate cremoso. Per gli amanti di sapori più freschi, invece, è stata ideata la sezioni Leafbar, che comprende ricette come l’insalata piccante di cavolo con avocado, l’insalata di spinaci condita con miso e formaggio Manchego o l’insalata greca Horiatiki. Ingredienti pregiati e rinomati accompagnano il cliente fino al dolce, un raffinato soufflé al 70% di cacao e sesamo, servito in una casseruola di rame.

“Smeralda Holding è orgogliosa di annunciare la partnership con il Gruppo Giraudi –dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding– e di annoverare il Beefbar, un brand di rilievo a livello internazionale, tra la sua collezione di ristoranti.Due eccellenze, quella del turismo e quella gastronomica che si incontrano, rendendo ancora più esclusiva e distintiva la proposta dell’Hotel Cala di Volpe. La filosofia su cui si basa Beefbar è perfettamente in linea con il nostro obiettivo di ampliamento dell’offerta turistica di ristorazione e di intrattenimento,per offrire ai nostri clienti un’esperienza unica e di qualità.”

Riccardo Giraudi, CEO e direttore creativo del gruppo Giraudi afferma “Sono fiero di questa collaborazione con l’iconico Hotel Cala di Volpe – il mio primo ricordo al Cala di Volpe risale ai miei 13 anni, alla festa di compleanno dei 40 anni di mia madre. Anni dopo, per me è una grandissima soddisfazione poter collaborare con un gruppo cosi solido ed affermato a livello internazionale che rispecchia pienamente i canoni del Beefbar e dei suoi clienti.”

Smeralda Holding è una società italiana il cui azionista unico è Qatar Holding, braccio operativo di QIA, uno dei fondi sovrani più importanti al mondo, con una capacità di investimento di oltre 250 miliardi di dollari. Smeralda Holding nel 2012 ha rilevato dalla precedente proprietà un patrimonio immobiliare composto da quattro hotel (Cala Di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo), la Marina di Porto Cervo (uno dei più importanti porti nel Mediterraneo), un cantiere navale, il Pevero Golf Club, a cui si aggiungono altri asset minori come shops, uffici, appartamenti, bar, ristoranti e possiede 2.300 ettari di terreni sulla costa.

Riccardo Giraudi è il CEO, e direttore creativo del gruppo Giraudi. Dieci anni fa apre il suo primo ristorante a Montecarlo. Da quel giorno come ristoratore e creativo non ha mai smesso di creare concetti, ed offrire delle dining experiences in modo visionario e completamente nuovo. “Food is the new fashion” è il suo motto e mescola sempre più esperienze con concetti lifestyle. Come un direttore d’orchestra, si circonda dai migliori chef, architetti e staff, per creare concetti su misura per se e per l’espansione di altri gruppi.I ristoranti di Riccardo Giraudi, vantano stelle Michelin, Design Awards, e selezione tra i migliori ristoranti del mondo.

Giraudi Group È una società basata a Montecarlo che inizia la sua prima attività nel 1960 con l’importazione della carne olandese in Italia. Il gruppo si specializza poi nell’acquisto, vendita e distribuzione di tutti i tipi di carne congelata da tutte le parti del mondo. Il gruppo diventa quindi il più grande importatore di Black Angus Beef dagli Stati Uniti. Nel 2014 Giraudi diventa il primo importatore certificato della Kobe Beef Giapponese in Europa. Nel 2009 apre il primo ristorante e oggi la società possiede 10 ristoranti solo a Montecarlo e altrettanti fuori con una continua espansione. Il gruppo Giraudi è leader nell’importazione di carne con piu di 90 000 tonnellate di prodotto venduto nelle compagnie più prestigiose.